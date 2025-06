UWV: Arbeidsmarkt toont tekenen van ontspanning

Foto Andor Heij. Gemeente Groningen UWV Sociale Diesnt Harm Buiterplein 2

Het aantal WW-uitkeringen in de provincie Groningen is in mei afgenomen. De krapte op de arbeidsmarkt is minder groot, maar de personeelstekorten zijn niet voorbij. Dat meldt uitkeringsinstantie UWV.

Eind mei ontvingen bijna 6.100 inwoners van Groningen een WW-uitkering, oftewel 1,8 procent van de beroepsbevolking. Dat is een lichte daling ten opzichte van een jaar geleden. De grootste afname kwam vanuit de uitzendbureaus. Vooral werkenden in de bouw en industrie ontvingen minder uitkeringen. In de landbouw en schoonmaak was er een toename.

De spanning op de arbeidsmarkt in Groningen is minder groot dan in heel Nederland. Dat betekent dat het in onze provincie iets minder lastig is om personeel te vinden. In Groningen is de krapte het hoogst in ICT beroepen, zoals netwerkspecialisten en software-ontwikkelaars. Ook is er veel vraag naar juristen, artsen en verpleegkundigen.