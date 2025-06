UMCG’er Henk Heidekamp krijgt lintje tijdens afscheid bij UMCG

Foto via UMCG

Henk Heidekamp is woensdagmiddag, bij zijn afscheid van het UMCG, benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

De versierselen werden op woensdag 25 juni uitgereikt door loco-burgemeester Mirjam Wijnja. Ook kreeg hij het beeldje ‘De Kikker’ van de Raad van Bestuur van het UMCG uitgereikt door bestuursvoorzitter Ate van der Zee.

Heidekamp werkte sinds 1990 bij het UMCG. Hij begon als analist en werd later managing director van meerdere afdelingen. Hij was onder meer betrokken bij het onderzoeksinstituut ERIBA, het RUG-instituut PARTREC en bij de vorming van het cluster Biomedical Science & Technology.

Volgens het UMCG speelde hij een belangrijke rol in de organisatie. Heidekamp gaf leiding aan meer dan 500 mensen en werd gezien als een sterk leider met oog voor zijn medewerkers. “Henk is een voorbeeld van iemand met een mooie carrière in het UMCG”, stelde Van der Zee. “Wij zeiden vaak tegen elkaar in de Raad van Bestuur: ‘De moeilijke klussen zijn voor Henk’. Hij was een echte Samen.Beter.UMCG’er; iemand die perfect de brug tussen de oude faculteit en het AZG wist te slaan. Een unieke Managing Director aan wie het UMCG veel te danken heeft.”