UMCG neemt leiding in verduurzaming noordelijke ziekenhuizen

Foto: Van3ssa_ via Pixabay

Verschillende Noord-Nederlandse ziekenhuizen, kennisinstellingen en bedrijven gaan onder leiding van het UMCG werken aan het project Care2Change. Hiermee willen de partijen toewerken naar duurzame zorg.

Volgens Care2Change is de Nederlandse zorgsector verantwoordelijk voor zeven procent van de landelijke CO2-uitstoot en een grote hoeveelheid afval. Eén operatie levert gemiddeld 27 kilo restafval op. Dat getal moet omlaag volgens de initiatiefnemers.

“We zijn het onze patiënten verplicht om niet alleen hen te beschermen, maar ook hun omgeving. Door opwarming van de aarde wordt de kans op ziektes groter. Dat zien we nu al: dood door hitte, ziekte van Lyme en een opmars van allergieën”, vertelt projectleider Femke van der Zant, werkzaam bij het UMCG. “Als we zo doorgaan, kan onze zorg het niet meer aan en kunnen we onze eed om als zorgverlener onze patiënten geen kwaad te doen niet waarmaken.”

Duurzamer

Volgens de initiatiefnemers kunnen ziekenhuizen verschillende maatregelen nemen om een circulaire en dus meer duurzame zorgsector te creëren. Bijvoorbeeld door medische verbruiksartikelen te verwerken en sorteer- en wasstraten in te zetten, zodat producten opnieuw gebruikt kunnen worden. Daarnaast kunnen producten duurzamer worden ingekocht.

Het UMCG is al langere tijd bezig met verduurzaming. Zo installeerde het ziekenhuis april dit jaar een speciaal filtertoilet, wordt er al veel medisch materiaal recyclet, waaronder metalen instrumenten en kunststof doeken en startte het ziekenhuis met een campagne tegen wegwerphandschoenen. Daarnaast won het UMCG meerdere duurzaamheidsprijzen.

Samenwerking

Binnen Care2Change werkt het UMCG onder andere samen met het Martini Ziekenhuis en het Ommelander Ziekenhuis. Daarnaast zijn verschillende kennisinstellingen betrokken, zoals de Rijksuniversiteit Groningen, NHL Stenden Hogeschool en Hanzehogeschool.

Het project wordt betaald door onder andere een subsidie uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en bijdragen door de provincies Drenthe en Groningen.