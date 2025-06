Uitslaande brand in garages De Hunze

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

In een garage aan De Klerkstraat in de wijk De Hunze heeft in de nacht van woensdag op donderdag brand gewoed. De brand sloeg over naar een tweede garage en was enige tijd uitslaand.

De melding van de brand kwam rond 01.40 uur bij de hulpdiensten binnen waarna een tankautospuit en een hoogwerker naar het adres werden gestuurd. “Het betreft een brand in twee garages die aan de woningen met elkaar gekoppeld staan”, vertelt een brandweerwoordvoerder. “Deze garages staan volledig in brand. Omdat het om een uitslaande brand gaat, hebben we opgeschaald naar ‘middelbrand’. Een extra tankautospuit komt ter plaatse om te helpen bij het bestrijden van de brand.”

De bewoners van de woningen konden hun huizen tijdig verlaten. “Door een snelle inzet hebben we de brand beperkt weten te houden tot de twee garages.” Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is onbekend. Hier wordt onderzoek naar gedaan.