Tweehonderd RUG-medewerkers willen onmiddelijke breuk met Israëlische instellingen

Foto: Joris van Tweel. Academiegebouw

Een grote groep medewerkers van de Rijksuniversiteit Groningen en het UMCG roept het bestuur van de universiteit op om per direct alle banden met Israëlische universiteiten en instellingen te verbreken, die volgens hen betrokken zijn bij schendingen van het internationaal humanitair recht.

In een open brief aan het universiteitsbestuur (CvB) vragen ruim tweehonderd medewerkers ook om openheid over de banden die er nog steeds zijn met instellingen in het land en waarom deze nog steeds bestaan. Als het bestuur ervoor kiest de banden niet te verbreken, willen zij een duidelijke uitleg.

De opstellers laten weten dat er inmiddels meer dan een jaar wordt gevraagd om een beleidskader over samenwerking met Israëlische instellingen. Andere universiteiten hebben inmiddels commissies ingesteld en stappen andere hebben gezet. Vanuit de RUG bleef het tot nu toe stil, stellen de briefschrijvers.

‘Duidelijk principieel standpunt innemen’

De ondertekenaars vinden dat sommige Israëlische instellingen waar de RUG contact mee heeft medeplichtig zijn aan het geweld, onder meer omdat ze zich bezighouden met militair onderzoek. De briefschrijvers eisen nu dat de universiteit deze samenwerkingen opschort. De universiteit mag volgens de ondertekenaars niet stil blijven bij wat zij noemen “misdaden tegen de menselijkheid” van partners waarmee zij samenwerkt.

De RUG moet daarom een ‘duidelijk principieel standpunt innemen’, besluiten de briefschrijvers: “Zoals aartsbisschop Desmond Tutu, die in 2012 een eredoctoraat van onze eigen universiteit ontving, de wereld er zo krachtig aan herinnerde: ‘Als je neutraal bent in situaties van onrecht, heb je de kant van de onderdrukker gekozen’.”