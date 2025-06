Twee weekenden muziek en dans in lege stationshal van Hoofdstation

Foto: Arend Jan Wonink

Tijdens de grootschalige verbouwingsoperatie is de monumentale stationshal van het Hoofdstation vanaf 14 juni bijna een maand buiten gebruik. Zonde, vindt de NS. Daarom stelt de treinvervoerder de stationshal open voor optredens van lokale artiesten. Op zaterdag 21 zondag 22 juni en op zaterdag 5 en zondag 6 juli kan het publiek genieten van optredens in één van de mooiste stations van Nederland.

Op 21 en 22 juni treden onder anderen singer-songwriter Cécile Gardens, ouderenkoor Jong van Hart en het Filofonisch orkest op. Ook JxJ, Noor van de Monde, dichter Klaas van der Meulen en de band Silent Rebels staan op het programma. Daarnaast er een flamencoshow en swingdans van Sugarspin.

Op zaterdag 5 juli speelt het Haydn Jeugd Strijkorkest tussen 11.00 en 13.00 uur klassieke muziek in kleine groepen. Diezelfde dag om 16.00 uur is de voorstelling Liefhebben te zien. De voorstelling van de Groningse regisseuse en beeldend kunstenaar Nina Wijnmaalen gaat over jonge mensen die zoeken naar liefde en verbondenheid.

Zondag 6 juli sluit het programma af met een speciaal evenement van KopjeK. Deze organisatie staat bekend om feesten op bijzondere plekken. De stationshal is dit jaar het decor.

De meeste optredens zijn gratis toegankelijk. Tickets voor het evenement van KopjeK zijn al uitverkocht. Het volledige programma staat in dit document.