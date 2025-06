Twee scooters met bijzondere kentekenplaten in beslag genomen op Zernike

Foto via Politie.nl

De politie heeft zondag twee scooters in beslag genomen op de Zernike Campus. De bestuurders hadden overlast veroorzaakt met hun rijgedrag en voerden opvallende kentekenplaten. Dit meldt de politie via sociale media.

Op de meldkamer kwamen meerdere meldingen binnen van mensen die overlast ervoeren van racende scooterrijders op de campus. “Onze motorrijders zijn daarop naar Zernike gereden om poolshoogte te nemen,” schrijft de politie. “Tijdens het rondje troffen we twee scooterrijders aan. De scooters van beide personen zijn in beslag genomen.”

Opvallend was dat de scooters niet waren voorzien van reguliere kentekenplaten. De ene scooter voerde op de plaat de tekst ‘homo wout’ en de ander ‘j fastaa’. Het voeren van dergelijke, niet-officiële kentekenplaten is in Nederland strafbaar.