Twee mannen opgepakt in Rivierenbuurt na vondst busje vol fietsen

Foto via 112 Groningen

De politie heeft zondagavond twee mannen aangehouden in de Rivierenbuurt op verdenking van fietsendiefstal.

Agenten kregen een melding dat er fietsen in een busje werden geladen in de IJsselstraat. Het busje werd later gevonden in de Rijnstraat.

Bij controle trof de politie een aantal fietsen aan. De mannen konden niet goed uitleggen waar de fietsen vandaan kwamen.

Het gaat om een minderjarige uit de gemeente Noordenveld en een 33-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland. De politie verdenkt hen van diefstal en heling.