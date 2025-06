Twee gewonden op Stationweg, mogelijk na steekpartij

Foto: 112 Groningen

Aan het einde van woensdagavond vond aan de Stationsweg een incident plaats, waarbij mogelijk is gestoken. Daarbij raakten zeker twee personen gewond.

Het incident vond plaats ter hoogte van de oversteekplaats en de trap naar de H.N. Werkmanbrug. De slachtoffers zijn ter plaatse gestabiliseerd en overgebracht naar een ziekenhuis. Bij zeker één van hen was veel haast.

De Stationsweg werd deels gestremd. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie was aanwezig en sprak met getuigen en andere omstanders.

Kort na het incident was voor het politiebureau aan de Rademarkt ook nog korte tijd consternatie. Volgens omstanders lijkt het erop dat ook dit incident te maken heeft met het eerdere voorval aan de Stationsweg.