Tropische zaterdag eindigt met kans op regen en onweer, daarna koeler en veelal droog

Foto: Joris van Tweel

Een koeler front, met daarbij een paar regen- en onweersbuien, gaat de twee weekenddagen opsplitsen als het gaat om de temperatuur. Zaterdag wordt nog zeer warm, met temperaturen die hier en daar tropische waarden aannemen. Zondag en de rest van de komende week wordt het koeler, maar de zon laat zich nog steeds regelmatig zien.

Na een zwoele nacht, met temperaturen rond de 16 graden, wisselen bewolking en zonneschijn elkaar zaterdag overdag af. Er kan hier en daar heel misschien al een drup regen of een klap onweer vallen, maar die kans is klein. De temperatuur loopt op tot ongeveer 30 graden, bij een zwak tot matige oostenwind.

Zaterdagavond en -nacht blijft het zwoel qua temperatuur, maar neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Dat blijft zo tot het begin van zondagochtend. Zondag overdag zou er nog een klein spatje kunnen vallen, maar die kans is relatief klein. Het wordt een stuk koeler met 21 of 22 graden op de thermometer, bij een matige wind die naar het westen is gedraaid.

De rest van de week lijkt er weinig aan dit weerbeeld te veranderen. De temperatuur schommelt tussen de 21 en 24 graden, wolken en zonneschijn wisselen elkaar af. Kans op neerslag blijft de gehele komende week miniem.