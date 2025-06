Tropische temperaturen op komst: “Dinsdag en woensdag puffen en zweten”

Foto: Erick Bakker

De nieuwe werkweek belooft zeer warm te worden. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis krijgen we op dinsdag en woensdag te maken met tropische temperaturen.

Johan, zaterdag is het in de middag voornamelijk en lijkt er nog niet zoveel aan de hand…

“Dat pakket bewolking is vanaf de Noordzee onze kant op getrokken. Die bewolking markeert eigenlijk de overgang naar de behoorlijk warmere lucht waar we zondag mee te maken krijgen. In de nacht naar zondag is het zwoel, met een minimumtemperatuur rond de 17 graden. Zondag is er aanvankelijk veel bewolking, waarbij de zon zo af en toe er tussendoor piept. Langzaam maar zeker wint de zon terrein en dan gaat de temperatuur ook omhoog: het wordt 24 of 25 graden en dan kun je spreken van een zomerse dag.”

Vanaf maandag wordt het dan echt flink warmer?

“Op maandag wordt het 27 of 28 graden. Het is dan zonovergoten en er is nauwelijks wind. De wind komt uit het oosten en zal warm aanvoelen, omdat met een oostenwind de invloed van de Noordzee is uitgeschakeld. En vanaf dinsdag krijgen we dan te maken met tropische temperaturen.”

Kun je uitleggen waar die warmte door veroorzaakt wordt?

“Dat heeft te maken met een hogedrukgebied dat zich uitstrekt van Midden-Europa tot aan de Middellandse Zee. Ten westen daarvan ontstaat er een gordel met lagedruk. Rond lagedruk waait de wind tegen de wijzers van de klok in. Je hebt het over een gebied dat zich vanaf de Sahara uitstrekt via Frankrijk tot aan ons land. Daardoor wordt hitte op transport gezet.”

Wat betekent het concreet?

“Dat het dinsdag puffen en zweten wordt. De temperatuur loopt dan verder op, waarbij het in onze contreien 33 of 34 graden kan worden. Het voelt zwoel aan bij niet al te veel wind. Woensdag wordt een spannende dag, want koelere lucht is dan onderweg om voor de verlossing te zorgen. Maar de vraag is wanneer deze ons bereikt. Komt het in de ochtend, dan ligt de temperatuur op woensdag rond de 25 graden. Komt het later, dan kan het woensdag opnieuw makkelijk ruim 30 graden worden.”

Luister hier naar Kamphuis die zaterdagochtend te gast was in het radioprogramma OOG op Zaterdag: