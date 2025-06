Tropisch weekend op komst, temperatuur boven de 30 graden

Foto: Joris van Tweel

Vanaf vrijdag wordt het in Groningen tropisch warm. De temperaturen lopen op tot boven de 30 graden en er wordt weinig bewolking en wind verwacht.



Vrijdag begint direct zonnig met een maximumtemperatuur van 29 graden. Er is nauwelijks wind en ook in de avond blijft het warm met temperaturen rond 17 graden.

Zaterdag wordt het nog warmer. Het kwik stijgt naar een maximum van 31 graden. In de avond koelt het af naar ongeveer 15 graden en wordt er een onweersbui verwacht.

Vanaf zondag slaat het weer om. De temperatuur daalt naar circa 22 graden en er is kans op een bui hoewel het overwegend zonnig blijft. In de nacht daalt de temperatuur verder naar 13 graden.

Na het weekend blijft het droog en aangenaam met temperaturen boven de 20 graden.