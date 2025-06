Tropisch weekend eindigt met ‘vrije val’ temperatuur

Groningen mag zich opmaken voor een tropisch warm weekend. Ook in de nachten is het moeilijk een plek te vinden waar de temperatuur niet onder de 20 graden daalt. Maar na zondagochtend is het voorbij met de hitte.

Door Johan Kamphuis

Zoals gezegd is het zaterdag zonovergoten en tropisch warm met temperaturen rond 30 graden. De zuidoostenwind is zwak of matig, windkracht 2 tot 3 en het blijft droog. Om 20:00 is het nog 28 of 29 graden. Uiteindelijk koelt het in de nacht af tot rond 17 graden, maar in Stad zal het kwik niet onder de 20 graden uitkomen.

Ook zondag wordt het weer zeer warm tot tropisch, met temperaturen oplopend naar 28 tot 31 graden. De hoogste waarden zullen te voelen zijn in Stad en ten oosten daarvan. Er zijn flinke zonnige perioden, maar het is niet stralend. In de loop van zondagochtend of in de middag steekt er een stevige wind op uit het westen tot zuidwesten. Dan stroomt koelere lucht ons gebied binnen. De maximumtemperatuur wordt dus al vroeg op de dag bereikt. Lokaal valt een bui. Om 20:00 uur is het dan nog 23 graden. In de nacht is er kans op een bui.

Maandag maakt het kwik een vrije val. Het wordt 18 of 19 graden en er is veel bewolking met kans op een bui. Verder waait het stevig uit het westen, windkracht 4 tot 5. Ook daarna komt het zeer warme zomerweer voorlopig niet terug, maar blijft het aan de onstuimige kant met soms een bui bij temperaturen tussen 20 en 23 graden.