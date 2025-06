Topprestatie van Sofie Dokter op de zevenkamp

Foto: Ailura via Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0 AT

Meerkampster Sofie Dokter van Groningen Atletiek is zondag tweede geworden tijdens de Hypomeeting in het Oostenrijkse Gőtzis. Ze verbetede zich op vier van de zeven onderdelen en haar eigen puntentotaal.

De Hypomeeting is een jaarlijks terugkerend evenement voor tienkampers (mannen) en zevenkampers (vrouwen), waarvoor ‘s werelds beste alleskunners een uitnodiging krijgen. De 22-jarige Sofie Dokter verbeterde niet alleen haar hoogste puntentotaal ooit tot 6576 punten, maar pakte ook nog eens vier persoonlijke records.

De Groningse was vanaf het begin uitstekend op dreef: 100 meter horden in 13,50 seconden (PR), hoogspringen 1 meter 86, kogelstoten 14 meter 17 (PR) en 200 meter in 23,46 seconden (PR). Na de eerste wedstrijddag stond ze op de tweede plaats, achter de Britse topfavoriet Anna Hall.

Zondag verliep het verspringen uitstekend, met een sprong van 6 meter 42. Het speerwerpen viel enigszins tegen (41 meter 75), maar de afsluitende 800 meter voltooide ze in 2 minuten 10,88 seconden (dik PR). Ruim voldoende voor een uitstekende twee plaats.

Anna Hall won de zevenkamp, met een geweldige totaalscore van 7.032 punten.