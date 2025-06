Top Dutch Solar Racing onthult nieuwe zonneauto op de Grote Markt

Top Dutch Solar Racing onthulde vrijdagmiddag hun nieuwe zonneauto op de Grote Markt. Op een podium voor het Stadhuis kon het publiek voor het eerst kijken naar de ‘Green Falcon’, de auto die in oktober strijdt tijdens de World Solar Challenge in Australië.

Het was de eerste keer dat het Groningse zonneraceteam haar auto in het openbaar onthulde. Voorheen gebeurde dat alleen voor genodigd publiek in gebouwen op de Zernike Campus en in het Forum.

Na het vallen van de doeken rond de auto vertelden de teamleden op het marktplein over het nieuwe apparaat. Het publiek kon de auto daarna van dichtbij bekijken. Ook stonden alle eerdere zonneauto’s van het team op de Grote Markt opgesteld.

Nieuw ontwerp voor nieuwe omstandigheden

De nieuwe zonneauto heeft een radicaal nieuw aerodynamisch ontwerp. Dat moest ook wel, want de regels voor de race zijn dit jaar veranderd. Omdat de wedstrijd later in het seizoen plaatsvindt, is een minder zonkracht waar de auto haar energie mee kan opwekken om te rijden. De oppervlakte van de zonnepanelen moest en mocht daarom omhoog.

Daarom staat er dit jaar voor het eerst een vierwieler aan de start voor het Groningse team, waar voorheen drie wielen genoeg waren. De nieuwe vorm was voor het team ook de aanleiding om de aerodynamica op een hoger niveau te tillen.

De World Solar Challenge begint op 24 augustus en duurt een week. Deze race van 3000 kilometer gaat dwars door de Australische outback. Top Dutch Solar Racing is het enige zonneraceteam uit Noord-Nederland wat meedoet aan de wedstrijd. Het team bestaat uit studenten van mbo, hbo en universiteit.