Tiny Houses Westpark viert vijfjarig bestaan: “Hoe doe je dat, wonen in zo’n klein huisje?”

Foto: Sietske Schoen

Tiny Houses Westpark bestaat vijf jaar. Voor de bewoners was dat aanleiding om zondag groots uit te pakken met een dag vol activiteiten. Volgens Wiebe Jansma was het voornaamste doel om te laten zien hoe Tiny Houses Westpark er nu eigenlijk uitziet.

Wiebe, hoe blik je terug op de dag?

“Het was een groot succes. Op dit moment zijn we aan het opruimen, en vanavond hebben we nog een kleine afterparty. Ik denk dat je kunt zeggen dat de dag boven verwachting is verlopen. De sfeer was gemoedelijk, en we hebben het heel erg getroffen met het weer. Er viel weliswaar een drupje regen, maar dat heeft de pret niet mogen drukken.”

Waren jullie van tevoren zenuwachtig?

“In zekere zin wel. Het was de eerste keer dat we dit in deze omvang organiseerden. We doen wel vaker rondleidingen aan geïnteresseerden, maar dat is kleinschalig. Hier heb je het over een groot evenement. Daar zit veel werk in. Van tevoren weet je niet hoeveel mensen er komen. Hoeveel spullen moet je inkopen? Hoeveel elektriciteit heb je nodig om het evenement te kunnen organiseren? Er moesten verschillende artiesten geboekt worden. Maar uiteindelijk zijn we superblij.”

Tijdens het festival konden de huisjes bekeken worden. Foto: Sietske Schoen Op het ‘Proefplein’ waren hapjes en drankjes te verkrijgen. Foto: Sietske Schoen

Tiny Houses Westpark. Wat is dat?

“Het is ontstaan als een burgerinitiatief. Het project, dat aanvankelijk Lutje Westpark heette, richt zich op kleinschalig, sociaal en ecologisch wonen, waarbij bewoners hun eigen tiny houses ontwerpen en bouwen. Het gebied is bedoeld voor maximaal tien jaar. Inmiddels zijn we dus halverwege, en kunnen we concluderen dat bewoners die samenwerken aan een duurzame woonvorm, dat dit zijn vruchten afwerpt. Er staan nu 24 huisjes en er wonen veertig mensen. In de afgelopen vijf jaar zijn hier vier baby’s geboren. Het is een hechte ‘community’ geworden waarbij er onderling veel leuke dingen samen worden opgepakt.”

Hoe waren de reacties vandaag?

“Die waren louter positief. Vandaag was er de mogelijkheid om de tiny houses te bekijken, en daar horen uiteraard veel vragen bij. Want hoe doe je dat eigenlijk, wonen in zo’n klein huisje? En hoe regel je het qua wasmachine en elektriciteitsaansluitingen? Je merkt dat er veel nieuwsgierigheid is naar creatieve oplossingen die je als bewoners bedenkt vanwege het ruimtegebrek waar je mee te maken hebt.”

Waar bestond jullie programma vandaag nog meer uit?

“Het programma begon vanmiddag om 14.00 uur. Naast de rondleidingen en de bewonersverhalen hadden we verschillende lezingen. Zo ging wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) in gesprek met voorzitter en bewoner van Tiny Houses Westpark Hielke Hekman en Marjolein Jonker van Tiny House Nederland Pionier. In dit gesprek ging het over de toekomst van wonen in de stad: kleinschaliger, groener en meer verbonden. Ook was Paul Grimmius aanwezig. Hij is de medeoprichter van het Paradigm Festival en de Groninger Broedplaatsen Coalitie. Hij liet zien hoe broedplaatsen bruisende plekken worden waar creativiteit, circulariteit, ecologie en gemeenschapskracht samenkomen en maatschappelijke waarde ontstaat.”

Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) (l) ging in gesprek met Hielke Hekman en Marjolein Jonker. Foto: Sietske Schoen En er was muziek. Foto: Sietske Schoen

Het klinkt vrij serieus…

“We hadden inderdaad programmaonderdelen met inhoud. Maar we hadden ook muziek. Een festival is namelijk geen festival zonder goede muziek en lekker eten. Onder andere Katie Koss, Marieke Schenk, het Blauwe Uur en Jos Zweistra traden op. En op het ‘Proefplein’ kon je Groninger burgers proberen, waren er huisgemaakte pizza’s, ijsjes, hapjes en lekkere biologische drankjes.”

Wat een beetje blijft hangen in dit gesprek is dat je zegt dat dit er voor maximaal tien jaar mag staan. Dat lijkt me een zorg…

“We kunnen hier wonen dankzij een tijdelijk contract. Uiteraard hopen wij dat we hier zo lang mogelijk kunnen blijven. Maar uiteindelijk is het aan de gemeente wat er met dit terrein gaat gebeuren. En natuurlijk zouden we graag vastigheid willen hebben. Ik heb vandaag een zeer enthousiaste wethouder gezien. Meneer Van Niejenhuis was erg nieuwsgierig en positief over wat we aan het doen zijn. En het zou in die zin mooi zijn dat de toekomst wordt geborgd. Het zou een stap in de goede richting zijn.”

Gaat dit ook een vervolg krijgen?

“Ongetwijfeld. Dit smaakt naar meer. Het festival werd rond 20.00 uur afgesloten. Je zag dat verschillende bezoekers er toen nog geen genoeg van hadden. Ze zijn blijven plakken. Helemaal prima. Wij genieten ook nog even na van een prachtige dag, waarbij we denken dat we ons Tiny House Westpark goed op de kaart hebben kunnen zetten.”

