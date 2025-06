Timmerdorp test toegankelijkheid met rolstoel-stunter

Foto via TuinindeStad

Het terrein van Timmerdorp Avonturendorp bij Tuinindestad wordt volgende week getest op toegankelijkheid voor kinderen met een beperking. Een lid van het Wheelchair Skills Team komt langs om te kijken of het terrein geschikt is voor iedereen.

De test vindt volgende week woensdagmiddag plaats bij AchterTuin bij Tuinindestad. Kees-Jan komt met zijn bus vol rolstoelen naar de Tarralaan om de toegankelijkheid van het terrein te testen. Mocht het te simpel zijn, dan bouwt de organisatie wat extra obstakels om Kees-Jan een echte uitdaging te bieden.

Op 2 juli zijn er ook rolstoelen beschikbaar voor iedereen die het wil proberen. De actie vindt plaats bij Tuinindestad aan de Tarralaan 6 tussen 13:00 en 16:00 uur. Meedoen is gratis, maar een donatie wordt gewaardeerd.

Het timmerdorp zelf vindt plaats in de laatste drie weken van de zomervakantie. Kinderen van 8 tot en met 12 jaar kunnen er hutten bouwen, koken op open vuur en allerlei avonturen beleven. Elke dag is er plek voor 50 tot 100 kinderen. Het terrein is ingericht met water, vuurplaats, kleiput, klimboom en een chilltent. Er is opvang mogelijk vanaf 8.30 uur tot 17.30 uur.