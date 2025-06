Timmerdorp Groningen keert deze zomer terug met vernieuwde opzet

Timmerdorp 2022. Foto: Daniëlle Rademaker,

Ook deze zomer wordt er weer een Timmerdorp Groningen georganiseerd op het terrein van TuinindeStad. De organisatie heeft een vernieuwde opzet voor het populaire evenement bekendgemaakt.

“Het Timmerdorp duurt dit jaar drie weken, waarbij we voor een iets andere opzet hebben gekozen”, laat de organisatie weten. “De eerste twee weken organiseren we ‘Buitenspeeldagen’. Kinderen kunnen in deze periode natuurlijk hun eigen hut bouwen, maar ze mogen nog veel meer doen: klimmen, kleien, kliederen, luieren en koken op het kampvuur. Wat je maar verzint, alles is mogelijk. Elke dag is er plaats voor vijftig kinderen.”

Timmeren en koken

In de laatste week wordt er volop gewerkt aan het daadwerkelijke Timmerdorp. “Dan is er plek voor honderd kinderen. Er kan dan getimmerd, gezaagd en met vereende krachten een hut gebouwd worden”, aldus de organisatie. “En als je niet zo van het timmeren houdt, dan ben je ook van harte welkom. Dit jaar heeft het Timmerdorp namelijk een prachtige, robuuste buitenkeuken waar we koks voor zoeken. Dus als jij een beetje handig bent in de keuken, dan ben je ook van harte welkom om onze kok te komen helpen.”

Groot sluitingsfeest

De eerste periode van de ‘Buitenspeeldagen’ begint op maandag 4 augustus. Het Timmerdorp wordt afgesloten met een groot feest op zaterdag 23 augustus. “Elke dag start om 10.00 uur en eindigt om 16.00 uur. Elke dag koken en eten we uitgebreid met elkaar”, vermeldt de organisatie. “Voor en na de Timmerdorptijden is er opvang mogelijk.”

Meer informatie vind je op deze website.

Bekijk hieronder een reportage die verslaggever Daniëlle Rademaker in 2023 maakte: