Tientallen bekeuringen en inbeslagnames bij controle op fatbikes en bromfietsen

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Agenten hebben dinsdag bij een bromfiets- en fatbikecontrole 75 bekeuringen uitgedeeld. Ook werden twee fatbikes in beslag genomen. Dat laat de politie weten.

De controles vonden plaats op twee locaties in Groningen: op de Korreweg bij het Bernoulliplein en op de Friesestraatweg ter hoogte van de onderdoorgang tussen Paddepoel en Vinkhuizen. “Bij de controles hebben we twee fatbikes in beslag genomen,” schrijft de politie. “Eén fatbike stond als gestolen te boek, en de bestuurder van de andere fatbike werd voor de tweede keer betrapt op het rijden met een opgevoerde fatbike.”

Daarnaast werd er een bekeuring uitgedeeld aan een bestuurder die een ongeldig verklaard rijbewijs op zak had. Vijf bromfietsen kregen een WOK-status omdat er meerdere technische gebreken werden geconstateerd of omdat ze sneller konden rijden dan toegestaan. Eén bromfiets maakte meer geluid dan is toegestaan. Tot slot werden er zeventien bekeuringen uitgedeeld voor het vasthouden van een telefoon, het negeren van rood licht, het niet verlenen van voorrang en het voeren van meer verlichting dan is toegestaan.