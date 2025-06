Ten Post viert verbondenheid met onthulling dorpsvlag: “Vlag van, voor en door het dorp”

De hefbrug in Ten Post. Foto: Pieter Kuiper, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2433877

Bij het dorpshuis in Ten Post is dinsdag de nieuwe dorpsvlag onthuld. Voorzitter Johan Pleizier van Dorpsbelangen Ten Post vertelt dat er ruim een jaar voorbereidingstijd aan vooraf is gegaan.

Johan, hoe is de onthulling vandaag verlopen?

“Het was erg gezellig en relaxt. We hadden wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) gevraagd om de onthulling te verzorgen. En zo is het gegaan. Zij heeft de dorpsvlag onthuld door deze uit te hangen bij het dorpshuis. De komende periode zal de vlag huis aan huis verspreid worden. Het is de bedoeling dat de vlag in een woning blijft bij verhuizingen; hij is dus huisgebonden. Met de vlag willen we de verbondenheid laten zien.”

Hoe is het idee voor deze vlag ontstaan?

“Ruim een jaar geleden werd het geopperd. Aan het eind van deze maand hebben we ons dorpsfeest. Vorig jaar zijn we gestart met de voorbereidingen voor het dorpsfeest, en daarbij werd opgemerkt dat we helemaal geen dorpsvlag hebben. Zoiets hebben, dat leek ons wel wat. We hebben daarop een prijsvraag uitgeschreven waarbij dorpsinwoners een ontwerp konden maken. De ontwerpen konden achter de ramen worden geplakt, waarbij op een gegeven moment een jury langs de woningen is getrokken. Er is gewikt en gewogen en uiteindelijk kwam er een winnaar uit de bus.”

Tekst gaat verder onder de foto:





Het ontwerp voor de nieuwe dorpsvlag. Foto: Dorpsbelangen Ten Post

Hoe gaat zo’n proces dan verder?

“We kwamen erachter dat het ontwerp van de winnaar niet direct om te zetten was naar een productie. Een andere inwoner, die het opmaakwerk verzorgt voor onze dorpskrant, is ermee aan de slag gegaan. Uiteindelijk heeft het geleid tot een vlag die in productie kon worden genomen. Dankzij een subsidieaanvraag, die het bestuur van het dorpshuis heeft aangevraagd, kon de vlag ook daadwerkelijk besteld worden.”

Je had het zojuist over ‘verbondenheid’. Hoe belangrijk is dat?

“We hebben de afgelopen jaren in ons dorp best wel wat voor de kiezen gekregen. De aardbevingsproblematiek bijvoorbeeld. De versterkingsoperatie is in volle gang en zal ook de komende jaren nog duidelijk zichtbaar zijn. Het is nogal wat als je na veertig jaar je huis afgebroken ziet worden, waarbij jij tijdelijk wordt ondergebracht in een wisselwoning. En laten we ook de coronacrisis niet vergeten. Ruim twee jaar lang waren de bewegingen erg beperkt. Dat heeft er flink ingehakt. In het dorp heeft het zijn sporen nagelaten. Een dorpsvlag lost deze problemen niet op, maar kan wel een bijdrage leveren aan een goede toekomst. Uiteindelijk is het dus een vlag geworden van, voor en door het dorp.”

De vlag bestaat uit vier vakken…

“Dat klopt. In één van de vakken zie je de brug over het Damsterdiep die ons dorp kenmerkt. In een ander vak zie je molen de Olde Widde. We hebben gebruikgemaakt van de kleuren rood, wit en blauw. Een verwijzing naar onze Nederlandse driekleur. Maar je ziet ook het groen, een verwijzing naar de kleur groen van de gemeente Groningen.”

Ten Post maakte decennialang onderdeel uit van de gemeente Ten Boer. Toch kiezen jullie voor het groen van de stad?

“De oude gemeente Ten Boer hebben we achter ons gelaten. Daarnaast werkten we ook al ver voor de herindeling samen met de gemeente Groningen. Die samenwerking is altijd goed en fijn geweest. Om dat tot uiting te laten komen, hebben we de groene kleur gebruikt. En ja, we zijn trots op die samenwerking. Samen met Winneweer liggen wij het verst van de Grote Markt af. We vinden het belangrijk om die verbondenheid te benadrukken.”

Over een aantal weken zal de vlag dus in het hele dorp te bewonderen zijn?

“Ons dorpsfeest is inderdaad aanstaande. We hebben voor die dagen een leuk programma bedacht. En dan hopen we dat er volop gevlagd wordt. Later in de zomer, in augustus, zal het Zummerdaip Festival plaatsvinden. Ook dat zal een moment zijn dat er gevlagd gaat worden.”