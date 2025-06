Ten Post viert dorpsfeest met opening ommetje: “Gezien de versterking is een groot feest niet gepast”

Johan Pleizier bij de dorpsvlag van Ten Post. Foto Johannes Rienks

In Ten Post is het komend weekend dorpsfeest. Eens in de vijf jaar zet het dorp zijn beste beentje voor. Maar volgens Johan Pleizier van Dorpsbelangen is een groots feest, zoals men indertijd organiseerde, nu niet gepast vanwege de grootschalige versterkingsoperatie.

Johan, wat gaat er de komende dagen allemaal gebeuren?

“Waar we heel blij mee zijn, is de officiële opening van ons ommetje. De wandeling begint bij molen Olle Widde. Via de prehistorische bedding van de Fivel in Kröddeburen, loop je langs de Oude Stadsweg over de Ten Poster Hamrik. Via het Boerenlandpad, of langs het Westerwijtwedermaar, kom je bij het Damsterdiep, dat gevolgd wordt tot in Ten Post, waarna we weer bij de molen arriveren.”

Ten Post volgt daarmee andere dorpen in de voormalige gemeente Ten Boer die ook een dorpsommetje hebben…

“Klopt. Bij ons was de wens er al langer. De provincie Groningen heeft hier veel energie ingestoken en heeft er ook financiële middelen voor beschikbaar gesteld. De route is namelijk gemarkeerd en uitgewerkt door Landschapsbeheer. Omdat het ommetje over particulier eigendom loopt, zijn er ook contracten getekend.”

Tekst gaat verder onder de afbeelding:

De route van het ommetje bij Ten Post. Afbeelding: Dorpsbelangen Ten Post

Wanneer vindt de opening plaats?

“Dat gaat vrijdag om 11.00 uur gebeuren. Het ommetje heeft trouwens een afstand van ongeveer 3,5 kilometer. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om het ommetje te verlengen naar Oosterdijkshorn. Dat gedeelte is niet gemarkeerd, maar is duidelijk te herkennen, waardoor de route een afstand van 5,5 kilometer krijgt. Het pad is overigens niet voor iedereen toegankelijk: je loopt door de weilanden. Er is geen pad gecreëerd, en het kan voorkomen dat er in een weiland dat je aandoet koeien staan. Bij de hekken is een overstapmogelijkheid gecreëerd.”

Het is één van de onderdelen in het programma. Wat gaat er nog meer gebeuren?

“Op vrijdagmiddag hebben we op de ijsbaan een spelletjesmiddag voor de kinderen. In de avonduren is er een filmavond. Op zaterdag hebben we bij de mindervalidesteiger ‘spijkerbroek hangen’. Voor dit onderdeel is een zwemdiploma verplicht. In de avond hebben we in het dorpshuis een feestavond met een band. Op zondag sluiten we het programma af met een kerkdienst in het dorpshuis, opgezet door het samenwerkingsverband van kerken dat hier actief is.”

Je hebt het over een dorpsfeest. Betekent het ook dat straten en huizen versierd zijn?

“Nee. Uiteraard hopen we dat iedereen de dorpsvlag komend weekend laat wapperen. Deze vlaggen zijn onlangs verspreid. Maar ik begrijp je vraag wel: Ten Post had voorheen een feestweek. Een week lang was er feest, waarbij alles versierd was. Maar we vinden het niet zo gepast om zoiets op te zetten. Als dorp zitten we midden in de versterkingsoperatie; er wordt druk afgebroken en gebouwd. Veel inwoners hebben echt wel wat anders aan hun hoofd.”

Toch hebben jullie ervoor gekozen om wel iets te organiseren om de sociale cohesie te bevorderen?

“Klopt. Wij denken dat het heel goed is dat mensen iets hebben om naar uit te kijken, dat ze hopelijk even de zinnen kunnen verzetten. Dat doen we met dit dorpsfeest, en dat doen we straks in augustus met het Zummerdaip Festival. We willen dus wel de mogelijkheid bieden dat mensen elkaar kunnen ontmoeten, maar een écht groot feest is nu niet zo gepast.”

Wellicht over vijf jaar weer?

“Dat zou prachtig zijn. Maar dat is afhankelijk van hoe snel de versterkingsoperatie kan worden afgerond. Normaal hebben we in Ten Post eens in de vijf jaar een groot feest, waarbij straten inderdaad versierd zijn. Elke straat heeft dan ook zijn eigen thema, dat dan tot uiting wordt gebracht. Hopelijk kunnen we dat in de toekomst weer nieuw leven inblazen.”