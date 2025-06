“Temperatuur blijft vanavond lang warm, zulke avonden hebben we niet vaak”

Foto: Erick Bakker

Het blijft zaterdagavond lang warm. OOG-weerman Johan Kamphuis vertelt in het radioprogramma ‘OOG op Zaterdag’ dat we zulke warme avonden niet vaak meemaken.

Johan, we hebben een tropisch weekend. Hoe bijzonder is dit voor jou als weerman? En komen zulke tropische dagen steeds vaker voor?

“Het is toch wel een spannend weekend. Wordt het nu 30 of 31 graden? Dat zijn de interessante factoren waar we vandaag naar kijken. Of het vaker voorkomt: als je naar de afgelopen tien, vijftien jaar kijkt, dan zie je dat het aantal warme of tropische dagen toeneemt. Maar wat je ook ziet, is dat er periodes zijn aan te wijzen dat het te koud is. In de weerkunde worden allerlei weersverwachtingen gemaakt: er wordt vijf dagen vooruitgekeken, tien dagen en er worden seizoensprognoses gemaakt. Ik houd me graag bij de feiten: vijf dagen vooruitkijken is lastig, tien dagen is onmogelijk. Wat de toekomst gaat brengen is niet te zeggen.”

Wat kun je over vandaag vertellen?

“Vandaag wordt het tropisch. Hoe dat komt? Een hogedrukgebied is vanaf de Britse Eilanden opgeschoven en trekt via Denemarken naar Midden-Europa. Dit hogedrukgebied heeft een uitloper die tot het Middellandse Zeegebied reikt. Daarvandaan is hete lucht op transport gegaan die vandaag in onze contreien arriveert. Inmiddels is het zonovergoten. Vanochtend rond 09.00 uur was het al ruim 20 graden, en daar komt vandaag nog heel wat bij. In de loop van de middag wordt het 30 graden. Door lokale effecten in de stad kan het op sommige plekken zelfs 31 graden worden. Van de wind hoeven we weinig verkoeling te verwachten: deze is zwak tot matig. Wel is de aangevoerde lucht heel droog, waardoor we onze lichaamswarmte makkelijk kwijt kunnen. Het is vandaag dus niet benauwd.”

Een tropische dag dus. Wat gaat het voor vanavond betekenen?

“Vanavond om 20.00 uur zal de thermometer altijd nog zo’n 28 of 29 graden aanwijzen. Dergelijke avonden hebben we niet zo heel vaak. In de nacht naar zondag zal de minimumtemperatuur buiten de stad uiteindelijk onder de 20 graden liggen, zo’n 17 of 18 graden. In de stad blijft het warmer en zal de temperatuur boven de 20 graden blijven.”

Gaat het morgen opnieuw tropisch worden?

“Morgen krijgen we te maken met een weersverandering. In de ochtend zal de temperatuur al snel pieken naar zo’n 30 of 31 graden. Al snel daarna wordt er vanaf de Noordzee koele lucht aangevoerd. Mijn verwachting is dat die koele lucht ons rond 14.00 of 15.00 uur zal bereiken. Binnen een uur zal de temperatuur dan 5 of 6 graden dalen. We krijgen te maken met een opstekende zuidwestenwind waarbij uit de naderende bewolking ook een bui kan vallen. In de loop van de middag is het bij ons nog zo’n 25 graden. In de nacht naar maandag ligt de minimumtemperatuur rond de 16 graden. En op maandag kunnen we echt spreken van een vrije val. Dan ligt de maximumtemperatuur op 19 of 20 graden, er kan een buitje vallen en de wind is stevig: de bezem gaat er dan flink doorheen.”

Luister hieronder naar Johan Kamphuis die vertelt dat het geen zin heeft om seizoensprognoses te maken: