Tattoo in het Forum: ‘Als je verzamelaar bent, moet je hier zijn’

Henk Schiffmacher en zijn vrouw Louise

Nog heel even wachten, maar aankomende vrijdag is het zover. De opening van ’s werelds grootste tatoeagetentoonstelling: Tattoo. En dat allemaal in het Forum.

Forum presenteert deze tentoonstelling in samenwerking met Henk Schiffmacher. Nadat de tentoonstelling een wereldtour van tien jaar doorstond, komt hij nu naar Groningen. De expositie, die wereldwijd al meer dan drie miljoen bezoekers trok, is voor het laatst te zien.

Die laatste tentoonstelling wordt ‘de grote uitsmijter’, aldus Henk Schiffmacher, die we spraken naar aanleiding van de komst van Tattoo. Schiffmacher kan tot een van de grootste tatoeëerders van Nederland gerekend worden. Daarnaast is hij historicus, schilder en schrijver. Een veelzijdige man die van Tattoo in Groningen de mooiste editie wil maken.

Tentoonstelling zonder taboe

De meest succesvolle tattootentoonstelling ooit reist al een decennium over de wereldbol en eindigt in Groningen. Voor Schiffmacher een ’thuiswedstrijd’. Schiffmachers rol in dit geheel is het uitlenen van spullen uit zijn collectie. Dit doet hij al al die jaren, maar dit jaar heeft hij een nieuw pronkstuk aan de collectie toegevoegd. Een nieuwe, siliconen arm die getatoeëerd is in de stijl van de trechterbekercultuur. Een cultuur die meer dan 4000 jaar geleden bestond.

‘Ik heb als veteraan een soort ere rol’, want ook een deel van zijn tattooshop is in het Forum nagebootst. De Wall of Fame die normaal in zijn shop in Amsterdam hangt, is nu in het Forum te vinden. Een muur vol met bordjes met tattoolegendes erop.

De tentoonstelling ontstond als gevolg van een maatschappelijke discussie. Mogen tatoeëerders nog oefenen op menselijk huid van overleden personen en dit vervolgens tentoonstellen? Vanwege de discussie over het tentoonstellen van menselijke resten werden er siliconen armen geproduceerd waarop tatoeëerders konden tatoeëren.

De collectie bestaat uit deze siliconen armen met werk van veertig tatoeëerders over de hele wereld. Daarnaast is er een mix van historische objecten en tatoeagekunst te bewonderen. Het toont de fascinerende geschiedenis en de recente ontwikkelingen van de tatoeage. De tentoonstelling moet de drempel voor mensen verlagen. Hij is voor iedereen toegankelijk en krijgt geen verheven status door hem in een museum te plaatsen.

Nieuwe dimensie

‘Als je verzamelaar bent, moet je hier zijn, maar ook voor andere bezoekers is het leuk. Die bezoekers kunnen diep in het heden en verleden van tatoeages duiken. Elke tatoeage heeft een verhaal, bij iedere gebeurtenis in de levensloop hoort een tattoo.’ vertelt Schiffmacher. En ondanks dat alles groots is aangepakt in het Forum, is het kleinste object van de tentoonstelling misschien wel het mooiste als je het aan Schiffmacher vraagt. ‘Het mooiste? Een zittende Buddha met een blokje inkt uit Birma waar resten in zitten van een geëxecuteerde misdadiger.’

Dit jaar kiest de organisatie ervoor om de tentoonstelling te openen met een heel weekend vol activiteiten tijdens een conventie. De organisatie heeft tijdens deze laatste editie een primeur te pakken. Het is voor het eerst dat de tentoonstelling wordt ondersteund door een conventie. Schiffmacher is enthousiast over de conventie. Het voegt een extra dimensie toe, is nieuw en veelzijdig: ‘alles is mogelijk’.

Er is van alles te doen tijdens de conventiedagen. Er worden films getoond, er zijn demonstraties en gesprekken met artiesten over de kunst en geschiedenis van het tatoeëren en er is muziek. Ook geeft Schiffmacher elke dag een interview waarin hij iedereen meeneemt door de conventie. Als kers op de taart kun je als bezoeker met een conventiekaart een tatoeage laten zetten door een van de veertig internationale artiesten die te gast zijn in Groningen. Iets dat bijna nooit eerder mogelijk was.

Groningen de perfecte stad

Waarom is Groningen dan de plek waar zo’n spektakelstuk plaatsvindt? Daar heeft Schiffmacher wel een antwoord op. ‘Het Forum is de perfecte plek om zoiets te organiseren. Het is zo groot, het heeft zo veel mogelijkheden. Voor iedereen is hier wat wils, alle disciplines worden vertegenwoordigd. De samenwerking is fijn!’

Schiffmacher is blij dat Tattoo eindelijk naar Nederland komt. ‘Nederland wordt steeds meer een tattoocultuur. Vroeger waren het alleen zeemannen en criminelen die tattoos hadden.’ Om de conventie en expositie toch wat lokaler te maken, heeft Schiffmacher plaktattoos ontworpen van speciale plekken in de stad. ‘Groningen is een geweldige stad met mooie torens, we leven in een mooi land.’

Meer informatie over de conventie en tentoonstelling vind je op de site van het Forum.