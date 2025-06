Succesvol 3×3-event op Grote Markt droomt van meerdaags evenement (foto’s)

Foto: Rieks Oijnhausen

De tweede editie van het 3×3-basketbalevenement op de Grote Markt in Groningen was zondag een doorslaand succes. Volgens Carlinde Zijlstra van het organiserende De Groene Uilen Moestasj kon de dag niet beter.

Carlinde, het evenement is inmiddels afgelopen?

“Rond 19.00 uur werden de laatste wedstrijden gespeeld. Op dit moment ruimen we alles op, de meeste materialen zijn al weg; we zijn nu nog bezig met de laatste dranghekken. Maar we kunnen sowieso terugkijken op een fantastische dag. Er waren veel deelnemers en veel toeschouwers. De punten waarvan we vorig jaar zeiden dat het mooier kon, hebben we vandaag in de praktijk gebracht, waardoor het ook beter liep.”

Wat waren de reacties van het publiek?

“Persoonlijk heb ik niet zo heel veel met mensen gesproken. Maar er kwamen bijvoorbeeld veel verenigingsleden langs, en ook mijn familie. Dan hoor je dat alles heel goed geregeld is en er goed uitziet. En wat je vandaag ook zag: het was zondag, dus de terrasjes werden veelvuldig gebruikt. Mensen op de terrasjes keken nieuwsgierig naar wat we aan het doen waren. ‘Wat is het nu precies voor evenement?’, vroegen ze zich af. Waar we overigens erg trots op zijn, zijn de looproutes. Als je vandaag de Grote Markt passeerde, kon je via een speciale looproute gemakkelijk oversteken.”

Wat zijn urban sports?

Het gaat om sporten die vooral door jongeren beoefend worden in de stedelijke openbare ruimte. De oorsprong ligt in Amerika waar onder invloed van hiphop en R&B de straatcultuur in de jaren zeventig en tachtig tot furore kwam. De urban-familie bestaat grofweg uit drie onderdelen: 1. Sport (Bijvoorbeeld BMX, skaten en freerunnen) 2. Cultuur (graffiti, streetart, hiphop en dj-ing) 3. Dans (breakdance en urbandans). In Groningen is door de gemeente de Urban Sports Agenda vastgesteld die als doel heeft om de urban sports te laten groeien en een wezenlijk onderdeel te laten zijn van de sportagenda.

Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen

Voor de mensen die het gemist hebben, wat was dit voor toernooi?

“De wedstrijd is onderdeel van de 3x3NL Tour. Twee teams van drie spelers spelen tegen elkaar op een half basketbalveld met één basket. Dit wijkt af van het traditionele basketbal, waarbij vijf tegen vijf wordt gespeeld. Dit evenement trekt sinds afgelopen voorjaar door het hele land. In elke stad levert de wedstrijd winnaars op die zich plaatsen voor het Nederlands Kampioenschap dat op 26 en 27 juli plaatsvindt in Amsterdam.”

Er vielen dus tickets te winnen. Dat zal het ook tot een echte strijd hebben gemaakt?

“We hadden tussen de 280 en 300 deelnemers die in verschillende klassen uitkwamen, van jongeren tot wat oudere deelnemers. Deelnemers hoefden ook niet lid te zijn van onze vereniging om mee te kunnen doen. Daardoor zag je deelnemers uit het hele noorden vandaag actief. En natuurlijk werd er volop gestreden voor het ticket. Je zag ook duidelijk de blijdschap wanneer een team kampioen werd. Waar ik persoonlijk blij mee ben, is dat er veel jeugd deelnam. Dat vind ik heel positief met het oog op de toekomst.”

Gisteren spraken we met Jim Lo-A-Njoe van D66 in de gemeenteraad. Hij liet weten te dromen van een meerdaags sportevenement op de Grote Markt waarbij diverse urban sports zich kunnen presenteren…

“Dat klinkt interessant. Ik denk dat het begint in de wijken en dorpen. Het zou heel mooi zijn als daar bijvoorbeeld 3×3-veldjes aangelegd kunnen worden. Op die manier enthousiasmeer je kinderen en tieners om ermee aan de slag te gaan. En wat een meerdaags evenement betreft: daar zijn wij wel voor te porren, zolang we het financieel rond kunnen krijgen. Of het ook samen met andere urban sports kan, moeten we dan bekijken. Deze 3x3NL-wedstrijd organiseren we in samenspraak met de landelijke basketbalvereniging. We moeten voldoen aan de eisen die zij stellen. Ik denk dat we altijd in gesprek kunnen over mogelijkheden, zolang het elkaar maar niet bijt.”

Jullie toernooi vandaag viel samen met de sensationele winst van de Nederlandse 3×3-basketbalsters in Mongolië. Deze tak van sport is volop in de belangstelling, hè?

“Het is absoluut iets dat aan het groeien is. Dat zag je vorig jaar al bij de Olympische Spelen, waar Nederland toen verrassend presteerde en goud behaalde bij de mannen. Dat maakt iets los, waardoor je kinderen en tieners deze sport actiever ziet beoefenen. En je verwijst naar de winst vanmiddag in Mongolië: ja, fantastisch! We hebben het vanmiddag ook gevolgd via een livestream. Dat was geweldig om te zien.”

Kortom, succesvol en volgend jaar weer?

“Absoluut. Qua weersomstandigheden kon het vandaag niet beter. De zon was aanwezig en de temperaturen waren ideaal. Het was het perfecte plaatje. We hopen heel graag volgend jaar weer op de Grote Markt te kunnen staan.”