Studententeams uit het Noorden winnen bij Self Driving Challenge

Foto via Hanze

Studenten van noordelijke scholen hebben afgelopen donderdag goed gepresteerd tijdens de Self Driving Challenge 2025, een wedstrijd voor zelfrijdende voertuigen in Lelystad.

Het team van de Hanzehogeschool, bestaande vier studenten van de opleiding HBO-ICT, won de eerste prijs in de gesloten categorie. Hun zelfrijdende kart reed foutloos over het parcours en herkende op tijd alle obstakels en de geldende verkeersregels.

Ook het team van de Universiteit van het Noorden viel in de prijzen. Zij behaalden de tweede plaats in de open categorie. In dit team werkten studenten samen van de Hanzehogeschool, Rijksuniversiteit Groningen en Noorderpoort. Hun zelfrijdende auto, een Renault Twizy, legde bijna een volledige ronde af.

In totaal deden elf teams mee aan de wedstrijd van de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW) met als opdracht een zelfrijdend voertuig volledig zelfstandig over een moeilijk parcours te laten rijden.