Studenten in actie tegen fusieplannen faculteiten

Foto: Wutsje / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17987351

Studentenvertegenwoordigers van acht faculteitsraden starten een gezamenlijke actie tegen de fusieplannen van de Rijksuniversiteit.

Met hun actie en een petitie hopen ze dat er meer aandacht komt voor deze maatregelen. “Waarom juist nu?” vraagt voorzitter Jitske Wielers, voorzitter van de Groninger Studentenbond. “We zitten in een jaar van bezuinigingen en onrust. Ik mag toch hopen dat het inmiddels duidelijk is dat dit geen idee is, al helemaal niet op dit moment.”

Verspreid door de stad en op de campus is deze donderdag op elk pand een rode sticker te zien. Alle namen van faculteiten zijn door elkaar gehusseld. Dat levert verwonderde blikken op. De actie is een gevolg van een statement van studenten van de ruimtelijke wetenschappenpartij Pro Geo.

Leden van Pro Geo hebben donderdag een brief overhandigd aan Arthur Mol. Hij is oud-rector van Wageningen en aangesteld om een plan voor de fusies van faculteiten op te stellen. Volgens de studenten is het fuseren van faculteiten een slecht idee. Het zou het bestuur van universiteiten efficiënter maken, maar voor studenten wordt het studeren juist anoniemer en bureaucratischer.