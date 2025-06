Student & Stad en VVD delen krentenbollen uit: “Zondagsopenstelling niet meer van deze tijd”

Fractievoorzitter Olivier van Schagen van Student & Stad (r) deelt krentenbollen uit. Foto: Rieks Oijnhausen

De fracties van Student & Stad en VVD hebben zondagochtend krentenbollen uitgedeeld aan voorbijgangers in de Brugstraat. Met deze actie protesteren ze tegen de huidige gemeentelijke regels die bepalen dat winkels zoals bakkerijen op zondagochtend gesloten moeten blijven, in tegenstelling tot horecagelegenheden.

“Ik werd vorige week gebeld door de fractievoorzitter van Student & Stad”, vertelt VVD’er Ietje Jacobs-Setz. “Bakkerij Broodje van Eigen Deeg had net bekendgemaakt dat ze voortaan op zondagen helemaal gesloten zouden zijn. Student & Stad vroeg of wij het een goed idee vonden om deze zondag gratis krentenbollen uit te delen, omdat we als partijen het winkeltijdenbesluit niet meer van deze tijd vinden. En zo geschiedde: we hebben 250 krentenbollen ingeslagen en die zijn vanochtend allemaal uitgedeeld.”

Broodje van Eigen Deeg

De directe aanleiding voor de actie ligt in januari 2023. Broodje van Eigen Deeg was op dat moment al zeven jaar lang elke zondagochtend geopend. Totdat er ineens een gemeentelijke medewerker op de stoep stond. Er was een anonieme melding binnengekomen over de openingstijden van de bakkerij. Omdat het bedrijf volgens de regels als een winkel en niet als horeca wordt gezien, mocht het omwille van de ‘zondagrust’ pas vanaf 12.00 uur open zijn. Een koffietentje mag daarentegen wel al om 08.00 uur de deuren openen. Sindsdien was Broodje van Eigen Deeg op zondagmiddag geopend, maar afgelopen week besloten de eigenaren hiermee te stoppen. De beperkte openingstijden leidden tot minder klanten en inkomsten, en door stijgende kosten was dit omzetverlies niet meer op te vangen. Hierdoor is de bakkerij nu op zondagen helemaal gesloten.

Tekst gaat verder onder de foto’s:

Ietje Jacobs-Setz van de VVD deelt krentenbollen uit. Foto: Rieks Oijnhausen De fracties van de VVD en Student & Stad voerden gezamenlijk actie. Foto: Rieks Oijnhausen

“Een ondernemer moet het zelf kunnen beslissen”

“We hebben een hele goede actie gehouden”, zegt Olivier van Schagen van Student & Stad. “Mensen vonden het leuk en ik heb veel gesproken met mensen die een lach op hun gezicht hadden. Daar doen we het voor. Wij vinden de situatie heel gek. Een bedrijf als Doppio mag op zondagochtend wel geopend zijn, maar een bakkerij niet. Terwijl mensen juist op zondagochtend tijd hebben om uitgebreid te ontbijten. Wij vinden dat een ondernemer zelf moet kunnen beslissen of hij of zij een bedrijf open wil stellen.”

Onderzoek

De actie bleef niet beperkt tot het uitdelen van krentenbollen. “We hebben ook onderzoek gedaan”, vervolgt Van Schagen. “Mensen konden op straat met stickers aangeven hoe ze tegen de situatie aankijken. Uiteindelijk zijn er zo’n veertig stickers geplakt, waarbij verreweg de meerderheid koos voor openstelling. Een aantal mensen had geen mening. Ook hebben we op sociale media een poll gelanceerd. Daaruit blijkt dat tachtig tot negentig procent van de mensen graag op zondagochtend een pistoletje, kaiserbroodje of Italiaanse bol wil kunnen kopen.”

Tekst gaat verder onder de foto’s:

Jong en oud werd getrakteerd. Foto: Rieks Oijnhausen Pablo Vermerris (l) van Student & Stad leidt het onderzoek naar de zondagsopenstelling. Foto: Rieks Oijnhausen

Motie?

Wat er met de resultaten van de actie moet gebeuren, is de vraag. Zowel Student & Stad als de VVD zijn niet van plan om een motie in de gemeenteraad in te dienen. Jacobs-Setz licht toe: “We hebben dit de afgelopen periode uitvoerig besproken. Je kunt halsoverkop dezelfde motie nog een keer indienen, maar dan weet ik het resultaat al. De coalitiepartijen hebben met elkaar afgesproken dat ze hier niet aan willen tornen. Zij vinden de ‘zondagrust’ belangrijk. Mijn partij vindt dit beleid niet meer in 2025 bij onze binnenstad passen. En als je mij dit in 2010 had gevraagd, dan had ik hetzelfde antwoord gegeven.”

Maar wat is dan wel de volgende stap? Van Schagen: “Straks in maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Als je je stem uitbrengt, is dit één van de onderwerpen die je mee kunt laten wegen.” Jacobs-Setz sluit zich daarbij aan: “Het zou heel goed kunnen dat een nieuwe gemeenteraad tot een andere conclusie komt.”

Verslaggever Mirre van de Klok maakte in 2023 een reportage over Broodje van Eigen Deeg: