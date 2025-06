EOD ingezet na vondst verdacht voorwerp in De Wijert (update)

Foto: 112 Groningen

De Camphuysenstraat in De Wijert werd maandagochtend afgesloten door de politie, nadat er een verdacht voorwerp werd gevonden. Het gaat mogelijk om een explosief, want ook de EOD is aanwezig.

Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse, nadat een voorbijganger het verdachte voorwerp aantrof. Om wat voor voorwerp het gaat, is niet bekend.

Foto: 112 Groningen Foto: 112 Groningen Foto’s: 112 Groningen

Het voorwerp werd rond 10.30 uur gevonden. Anderhalf uur na de vondst is de politie nog steeds bezig met onderzoek. Kort na het middaguur kwamen ook de recherche en de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) ter plaatse.