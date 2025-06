Ondergrondse containers in storing: “Het wordt warm, dus zet je afval niet buiten’

Foto: Joris van Tweel

Er zijn problemen met een aantal ondergrondse vuilcontainers in Stad. Bij sommige containers lukt het vrijdag niet om ze te openen met de huisvuilpas. Het probleem zou uiterlijk tegen het einde van vrijdag opgelost moeten zijn. De gemeente doet tot die tijd een dringende oproep vanwege het warme weer: ‘Plaats je afval niet naast de containers, maar neem het weer mee naar huis.

De gemeente deed donderdag een poging om een ander probleem met de ondergrondse containers op te lossen: de containers konden in sommige gevallen worden geopend met andere pasjes dan de huisvuilpas.

Bij het repareren van deze storing was het noodzakelijk om het gehele systeem te resetten, vertelt een woordvoerder: “We dachten dat het was opgelost. Maar het gevolg van de ‘reset’ lijkt te zijn dat huisvuilpassen soms niet werken. We weten nog niet precies waar het aan ligt: aan de pas of aan het gebied waar de container in staat. Maar we zijn er druk mee aan de slag. Hopelijk is probleem aan eind van de dag opgelost.”

Tot die tijd zullen inwoners wiens pas niet werkt hun afval even moeten bewaren. De woordvoerder besluit daarom met een dringende oproep: “Het wordt vandaag erg warm. Dus neem je afval weer mee naar huis en plaats het niet naast de container of elders buiten.”