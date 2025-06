SterrebosLive pakt Pinksterzondag uit met optredens van Magnolia Breeze en Groove Ally

Foto: Rieks Oijnhausen

In het Sterrebos vindt zondag een nieuwe editie plaats van SterrebosLive. De organisatie laat weten dat er voor deze Pinkstereditie twee bands in de muziekkoepel in het bos staan geprogrammeerd.

Het programma begint zondag met een optreden van Magnolia Breeze. Deze vijfkoppige southern rockband zag vorig jaar het levenslicht. Frontman Hans Colijn en zijn mannen halen hun inspiratie uit het rijke muzikale erfgoed van de zuidelijke Verenigde Staten. “Daarbij durven ze ook buiten de lijntjes te kleuren”, laat de organisatie van SterrebosLive weten. “De nummers variëren van rock met krachtige riffs tot meeslepende ballads, doordrenkt met melancholie. Magnolia Breeze is het bewijs dat Southern Rock nog altijd springlevend is.”

Groove Ally maakt het programma compleet. Deze band is opgericht door Allard Folkers, die samen met Roxana Verboekend de leadzang verzorgt. “De liefde voor muziek is wat dit vijfkoppige gezelschap bindt. En bij deze band ligt de lat hoog. Met nummers als ‘I’ll supply the love’ van Toto, ‘Work to do, Cut the Cake’ van Average White Band en ‘Purple Rain’ van Prince, maar ook nummers van Janis Joplin, Stevie Wonder en James Brown draait deze band de hand er niet voor om.”

Het programma in het Sterrebos begint zondagmiddag om 15.00 uur.