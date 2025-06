Statenleden waarschuwen Tweede Kamer voor gevolgen bezuiniging op Nationale Parken

Nationaal Park Lauwersmeer - Foto: Joris van Tweel

Statenfracties maken zich zorgen over plannen in de Voorjaarsnota 2025 om de rijksbijdrage voor nationale parken met negentig procent te verlagen. Daarom hebben 55 van hen, waaronder zeven uit Groningen, een brief gestuurd aan de vaste Kamercommissie voor Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur.

Volgens de fracties heeft de bezuiniging van 24 miljoen euro directe gevolgen voor natuurbeheer, educatieprogramma’s en gebiedsontwikkeling in de parken. Zij noemen het besluit daarom ‘een stille uitsterf-instructie voor het nationale parkensysteem.’

De Statenfracties schrijven dat veel parken met beperkte budgetten werken en sterk afhankelijk zijn van cofinanciering, vrijwilligers en steun van decentrale overheden. De fracties stellen dat nationale parken niet alleen natuurgebieden zijn, maar ook belangrijk voor recreatie, cultuurhistorie, economie, biodiversiteit en klimaatadaptatie. Ook wijzen ze naar onderzoek waaruit blijkt dat de nationale parken samen 70 miljoen euro per jaar aan economische waarde opleveren.

De bezuinigingen staan volgens de fracties haaks op eerdere afspraken en beleid. Twee maanden terug ondertekende het Rijk nog een manifest om juist te investeren in de parken. De fracties vrezen dat deze eerdere toezeggingen nu vervallen en investeringen verloren gaan. De Statenfracties roepen de Tweede Kamer daarom op de bezuiniging te heroverwegen en samen te werken aan een duurzaam financieringsmodel.