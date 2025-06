Staking NS jaagt reizigers flink op kosten: hotelovernachting in afwachting busreis en taxirit naar Schiphol (update)

Foto Andor Heij. Europapark

Door de staking bij de NS rijden deze vrijdag geen NS-treinen van en naar Groningen. Alleen Arriva rijdt volgens de normale dienstregeling. De meeste reizigers in Groningen waren op de hoogte, dus de NS-stations waren vrijdagochtend leeg. Een aantal reizigers moest zich wel in bochten wringen vanwege de staking.

De staking vindt plaats in regio Midden, waar ook de landelijke aansturing van het treinverkeer zit. Daardoor ligt het hele NS-netwerk grotendeels stil. Tussen station Europapark en het Hoofdstation in Groningen rijden nog wel bussen. Die zijn er vanwege de grote werkzaamheden aan het Hoofdstation. Omdat de Arriva-treinen nog wel rijden, is afgesproken dat het busvervoer richting het Hoofdstation intact blijft.

De staking lijkt vooralsnog voor weinig problemen te zorgen in Groningen. Vrijwel alle passagiers waren op de hoogte van de staking, vertelt een medewerker van de NS bij station Europapark: “Ze zijn goed op de hoogte. Mensen zoeken natuurlijk een alternatief, of zijn gisteren al vertrokken. Want gisteren was het wel extra druk.”

Nacht slapen in hotel voor reis naar Zweden, 350 euro voor taxi naar Schiphol

De reizigers die wel richting Europapark gingen, bijvoorbeeld om een bus te pakken, moesten zich soms flink aanpassen door de staking. Een mevrouw uit Rotterdam vertelt: “Ik ben gisteren al met de trein naar Groningen gekomen en ik heb hier een overnachting moeten boeken, omdat de treinen niet rijden. Dit is de opstapplaats voor een vakantierijs. Straks komt de bus en dan wil ik natuurlijk wel heel graag naar Zweden.”

Een medewerker van Arriva vertelt dat sommige passagiers flink in de buidel hebben moeten tasten, omdat ze niet met de trein konden. “Een mevrouw moest naar Schiphol om haar vlucht te halen. Die wist niet dat NS staakte. Er waren dus ook geen Ubers en ze kon nergens heen. Ze had ook geen familie of vrienden hier. Ik heb haar doorverwezen naar de taxi’s. Alleen daar zat wel een prijskaartje aan: ze moest er 350 euro voor betalen om naar Schiphol te gaan. Dat is wel even balen, geen goed begin van je vakantie.”

Staking voor betere cao, meerdere dagen geen treinen

De staking is onderdeel van een reeks acties voor een betere cao. Vakbond FNV wil onder meer loonsverhoging van vier procent in 2025 en 2026, plus 120 euro extra. NS biedt nu jaarlijks 2,55 procent. Volgens FNV is dat te weinig vanwege de hoge inflatie.

Volgende week dinsdag wordt er in regio West gestaakt. Ook dat heeft invloed op NS-treinen in Groningen. Op 16 juni is de regio Noord aan de beurt voor een staking, waar ook Groningen onder valt. Als NS niet instemt met de eisen, volgt mogelijk op 17 juni een landelijke staking.