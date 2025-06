Stadspartij pleit voor openbare toiletten in fietsenstallingen Nieuwe Markt en Grote Markt

De fractie van Stadspartij 100% voor Groningen komt met een voorstel om openbare toiletten te realiseren in de fietsenstallingen op de Nieuwe Markt en de Grote Markt.

“In onze gemeente is er een tekort aan goed bereikbare, schone en toegankelijke openbare toiletten,” vertelt raadslid Hans Moerkerk. “Dit probleem speelt met name in de binnenstad. Het is problematisch voor ouderen, mensen met een bepaalde medische aandoening, kinderen en toeristen. Mijn fractie denkt dat het combineren van openbare toiletten met fietsenstallingen die 24 uur per dag geopend zijn, praktisch en kosteneffici├źnt is. Dit draagt bij aan een inclusieve, toegankelijke en gastvrije stad.”

De partij denkt dat er in de fietsenstallingen ook voldoende ruimte is om deze voorziening te realiseren. “Het voordeel is dat de toiletten goed bereikbaar zullen zijn voor personen met een fysieke beperking, omdat de stallingen zijn uitgerust met liften.” Maar de Stadspartij wil ook verder kijken dan alleen de Grote Markt en Nieuwe Markt. “Er ligt een plan om een fietsenstalling te realiseren aan het Zuiderdiep. Wij denken dat het heel slim is om expliciet ruimte in dit plan te reserveren voor een openbaar toilet, zodat ook in deze stalling een openbaar toilet komt.”

Het voorstel zal besproken worden tijdens de raadsvergadering van 2 juli aanstaande.