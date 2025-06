Stadspartij 100% voor Groningen wil hitteregeling voor daklozen

De fractie van Stadspartij 100% voor Groningen roept de gemeente op om, net als andere steden, maatregelen te nemen voor daklozen vanwege de naderende tropische dagen.

“Een aantal steden heeft in de aanloop naar de komende dagen al een ruimer beleid voor de daklozenopvang ingevoerd”, betoogt Yaneth Menger van de partij. “Wij willen graag dat de wethouder in overleg gaat met de opvanglocaties om de mogelijkheden te onderzoeken.” Menger verwijst daarbij naar de winteropvang: “Als het in de winter erg koud is, kan de opvang ook flexibel worden ingericht, waardoor daklozen de hele dag van de opvang gebruik kunnen maken. Zoiets zouden wij ook graag willen zien voor dagen met extreme hitte.”

Vorige week voerde Amsterdam als eerste gemeente een dergelijke zomerhitteregeling voor daklozen in. Daarbij komen er extra opvangplekken en blijven inloophuizen zoals die van de Regenboog Groep langer open, minimaal van 12.00 tot 18.00 uur. Ook wordt er water en zonnebrand aangeboden en worden er petjes uitgedeeld. Hulpverleners gaan bovendien actief de straat op om mensen te informeren over de risico’s van hitte, zeker in combinatie met middelengebruik of chronische aandoeningen.