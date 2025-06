Stadskudde doet jasje uit, herder roept vissers op materialen op te ruimen

Foto: Stadskudde Groningen

De Stadskudde, die sinds twee maanden in Groningen verblijft, is dinsdag geschoren. Helaas werden de schapenscheerders geconfronteerd met de vondst van ‘blinkers’ (kunstaas, red.) in de wol van de schapen. De herder doet daarom een dringend verzoek aan vissers om hun materialen op te ruimen.

“Het was dinsdag een drukte van belang bij de Anna Blamanstraat, tussen de wijken Vinkhuizen en De Held,” vertelt de schaapsherder. “Langs het fietspad werden de schapen vakkundig van hun wintervacht ontdaan door schapenscheerders Lieuwe Bauke Regnerus en Herke Gerrit Epema. Tegen het einde van de middag waren alle 248 schapen geschoren en konden ze weer aan de slag met hun belangrijke begrazingswerk.”

Schapen als duurzame grasmaaiers

In de wintermaanden verblijven de schapen in de schaapskooi in het Drentse Weiteveen. Van april tot eind oktober grazen ze in de stad, waar ze op diverse plekken het gras en de begroeiing kort houden. “Door schapen in te zetten als grasmaaiers verbetert de structuur van de bodem,” laat de gemeente weten. “Bovendien dragen de schapen bij aan de verspreiding van planten- en bloemzaden door de hele stad, doordat ze deze in hun vacht meenemen en elders weer verliezen.”

Gevaarlijke ‘blinkers’ gevonden

Het scheren verliep dinsdag echter niet helemaal zonder problemen. Bij verschillende schapen werden namelijk blinkers in de wol aangetroffen. Blinkers, ook wel ‘spinners’ genoemd in de visserij, zijn een type kunstaas dat gebruikt wordt voor het vissen op roofvissen zoals snoek, forel en baars. Ze zijn gemaakt van glimmend metaal en hebben vaak een ronddraaiend spinnerblad dat vissen aantrekt.

De herder benadrukt het gevaar: “Deze blinkers hebben vlijmscherpe haken. Dat is niet alleen gevaarlijk voor de schapen en de scheerders, maar ook voor andere dieren die erin verstrikt kunnen raken.” Daarom doet de herder een klemmende oproep aan alle vissers: ruim na het vissen al je materialen op en neem ze mee naar huis.