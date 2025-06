Stadjer Mischa Visser tekent als assistent-trainer bij FC Groningen

foto: FC Groningen

Mischa Visser wordt de nieuwe assistent van FC-trainer Dick Lukkien. De 38-jarige Groninger volgt Marcel Groninger op, die zijn aflopende contract niet verlengde. Met de aanstelling van een nieuwe assistent-trainer is de technische staf van de FC voor volgend seizoen compleet.

Huidig assistent Casper Goedkoop verlengt zijn contract met één jaar. Hij is al negen seizoenen de vaste rechterhand van Lukkien; eerst bij FC Emmen en de laatste twee seizoenen in de Euroborg. Afgelopen april werd bekend gemaakt dat Mo Allach de technische staf zal aansturen in zijn functie als technisch directeur.

Ervaring bij Oranje-selecties

Visser komt naar de Euroborg met een volle rugzak aan ervaring. De Stadjer begon zijn carrière als hoofdtrainer van topamateurclub Be Quick 1887 en docent Sportkunde aan het Instituut voor Sportstudies van de Hanze. In 2018 trad hij in dienst bij de KNVB, hij werkte daar als bondscoach van de Oranje-selecties Onder-16 tot en met Onder-19. Daarnaast analyseerde Visser tegenstanders voor het Nederlands elftal.

De Groninger heeft een contract van één jaar getekend. “Voor mij voelt dit als de perfecte volgende stap. FC Groningen is een grote club en uiteraard goed bekend bij mij. Mijn roots liggen in de stad. Ik zat als kind al op de tribunes van het Stadion Oosterpark en mijn opa Johnny Visser was in een ver verleden een kleurrijk verzorger bij de club”, vertelt Visser. “Ik kijk er enorm naar uit om onderdeel te gaan worden van de staf van FC Groningen en hoop op mijn manier een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling en groei van de club.”