Stadjer Jimmy Dijk moet kar gaan trekken tijdens Kamerverkiezingen: ‘Tijd voor SP in sociaal kabinet’

Jimmy Dijk - Foto via SP

Het partijbestuur van de SP heeft Stadjer Jimmy Dijk vrijdag voorgedragen als lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen van 29 oktober.

Dijk zat 12,5 jaar in de Groningse gemeenteraad, waarvan acht jaar als fractievoorzitter. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 stond Dijk op de tiende plaats, maar haalde de SP negen zetels. Doordat Maarten Hijink vroegtijdig de Kamer verliet mocht Dijk zijn plaats innemen. Nadat Lilian Marijnissen eind 2023 bekend maakte te stoppen als fractievoorzitter, nam Dijk deze taak over.

Kabinetsdeelname

Dijk laat weten hoog in te zetten. De Stadjer wil de vijf zetels van de SP opkrikken naar een aantal waarmee regeringsdeelname mogelijk is in een linkse coalitie:

“Toen ik nog in Groningen in de gemeenteraad zat, heb ik de helft van de tijd in de coalitie gezeten en de andere helft van de tijd in de oppositie. Het is tijd voor een sterke SP in een sociaal kabinet. Ik werk graag met iedereen samen die ook voor mensen opkomt en sociale plannen heeft.”

‘Jimmy Dijk pakt ze aan’

Het partijbestuur van de SP laat weten blij te zijn met haar keuze voor Dijk. Partijvoorzitter Lieke van Rossum roemt vooral de no-nonsense stijl van Dijk in de Tweede Kamer als belangrijk sterk punt van de Stadjer:

“Jimmy Dijk neemt geen blad voor de mond en heeft een flinke dosis lef. Of het nu gaat om PVV-Kamerleden die geen klap uitvoeren, maar wel 144.000 euro incasseren, een ziekenhuisbaas die zonder moeite een kraamafdeling sluit of een kabinet dat wegkijkt van kinderarmoede, de problemen in de zorg of de genocide in Gaza. Jimmy Dijk pakt ze aan én komt samen met de mensen en experts met alternatieve plannen en concrete voorstellen.”

De kandidatuur van Dijk als lijsttrekker moet nog wel worden goedgekeurd door de partijleden van de SP. Dat doen ze op 28 juni. Tot 20 juni 23:59 uur kunnen zich nog tegenkandidaten aanmelden.