Stadjer Ibrahim A’mema weer terug op Nederlandse bodem

Stadjer Ibrahim A’mema is weer terug in Nederland. Woensdag vloog de student naar Caïro om mee te lopen in de Global March to Gaza. Kort na aankomst werd hij met veel anderen door de lokale politie opgepakt, verhoord en op het vliegtuig terug naar het Istanboel gezet.



Als hij op donderdagavond uit de aankomsthal van Schiphol komt staat hij de NOS te woord: ”Was het wel doorgegaan, dan was de media-aandacht misschien minder geweest. Ze hebben het nu zo erg opblazen, want zij zijn degenen die mensen uit hotels hebben gehaald, mensen hebben omsingeld, mensen met duw- en trekwerk hebben omsingeld. Ik denk dat dat juist zorgt voor meer aandacht voor de zaak.”