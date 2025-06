Stadjer Ben Nijhoff pleit voor Herman Brood Museum in Groningen

Met een petitie pleitte stadjer Ben Nijhoff eerder voor een Herman Brood Museum in Groningen. Vorige week donderdag presenteerde hij zijn idee in het stadhuis.

Volgens Nijhoff biedt dit een mooie kans voor de stad, zeker nu het Herman Brood Museum in Zwolle de deuren heeft gesloten. Hoewel hij zichzelf geen groot Brood-fan noemt, ziet hij in het museum vooral een manier om Groningen beter op de kaart te zetten voor toeristen. Als invloedrijk figuur maakte Herman Brood deel uit van de muzikale hoogtijdagen die Groningen in de jaren ’70 kende.

Onderdeel van het idee is een interactieve wandelroute door de stad met verschillende kunstwerken die verwijzen naar Brood. “Het is een beproefd concept,” stelt hij. “Mensen reizen naar Parijs vanwege Ernest Hemingway, of naar Venetië voor Lord Byron. Waarom zou Groningen dan geen bestemming kunnen zijn voor wie geïnteresseerd is in Herman Brood en zijn roots?”

Ook Koos van Dijk, voormalig manager van Brood, staat positief tegenover het idee. “Alles met Herman is hier begonnen. Groningen zou dus een logische locatie zijn. Amsterdam zou ook kunnen, maar daar spelen andere factoren. Het is gewoon lastig: je hebt geld en een geschikte plek nodig. Dat weet ik als horeca-man maar al te goed.”

“Het gebouw waar nu een Italiaans restaurant zit aan het Kattendiep, daar is Shpritz is opgenomen. De platenzaak Jongens van Hemmes aan de Steentilstraat: daar verkochten we het album Street. En niet te vergeten het kraakpand waar Herman ooit woonde, vlak achter het oude pand van het Nieuwsblad van het Noorden.”

Of het idee van Nijhoff werkelijkheid gaat worden moet zich uitwijzen. Het onderwerp keert op 3 september terug op de agenda van de gemeenteraad.