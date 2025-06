Stadjer (25) aangehouden na incident op Zonnelaan

Foto via Politie.nl

De politie heeft zondag een 25-jarige man uit Groningen aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een (steek)incident, wat in de nacht van vrijdag op zaterdag plaatsvond op de Zonnelaan.

De man wordt verhoord en het onderzoek gaat door, stelt de politie. Uit dit onderzoek moet blijken wat zijn exacte rol is geweest.

De politie kreeg in de nacht van vrijdag op zaterdag een melding van een aanrijding tussen een auto en een persoon. Hulpdiensten troffen een 24-jarige man uit Groningen ernstig gewond aan. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is de man vermoedelijk ook gestoken. Het incident vond mogelijk plaats vanwege een onderling conflict.

Na het incident is direct een onderzoek gestart. De politie heeft sporen veiliggesteld, met getuigen gesproken en camerabeelden bekeken. Daarbij is de politie ook op zoek naar getuigen of mensen die meer informatie hebben over het mogelijke conflict. Wie meer weet over over het incident of camerabeelden bezit die de politie nog niet heeft, kan contact opnemen via telefoonnummer 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Beelden kunnen gedeeld worden via deze website.