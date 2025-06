Stadjer (21) aangehouden na politieactie tegen pakketfraude

Foto via Politie.nl

De politie heeft woensdag een 21-jarige man uit Groningen aangehouden in Leeuwarden als verdachte in een onderzoek naar grootschalige fraude met pakketten. Agenten vielen ook een woning binnen in Stad om onderzoek te doen naar de vermeende fraude.

Ook in Gent en Sneek werden invallen gedaan. De Belgische politie arresteerde in Gent ook een 21-jarige man zonder vaste woon- en verblijfplaats. Bij de invallen vond de politie verschillende goederen die mogelijk met fraude te maken hebben. Deze spullen zijn meegenomen voor verder onderzoek.

De Belg en de Stadjer worden verdacht van zogenaamde pakketfraude. Dit is een vorm van oplichting waarbij criminelen een pakket op het adres van een slachtoffer laten bezorgen onder een valse naam. Vervolgens halen ze het pakket op, vaak met een smoes. Ze doen dit soort bestellingen vaak met de bedoeling om achteraf te betalen, waardoor de rekening bij de bewoner van het adres terechtkomt.