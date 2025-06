SPOT neemt extra maatregelen tegen hitte bij concert Neil Young

Foto: Per Ole Hagen via Flickr (CC BY-NC-SA 2.0)

Bij het concert van Neil Young in het Stadspark op dinsdag 1 juli wordt erg warm weer verwacht. SPOT Groningen neemt daarom extra maatregelen om bezoekers te beschermen tegen de hitte.

Er komen extra waterpunten en plekken waar bezoekers zonnebrand kunnen krijgen. Bezoekers mogen ook een doorzichtig flesje water van maximaal 0,5 liter meenemen. De organisatie plaats ook een aantal extra tenten op het terrein, waar concertgangers de schaduw kunnen opzoeken.

SPOT adviseert bezoekers verder om luchtige kleding te dragen, een pet of hoed op te zetten en genoeg te drinken en eten. Ook wordt aangeraden om op tijd van huis te vertrekken vanwege de drukte.

Vertrek op tijd

Neil Young en zijn band The Chrome Hearts staan op dinsdagavond om 20.30 uur in het Stadspark. Als onderdeel van de ‘Love Earth World Tour’ neemt Young ook Van Morrison mee naar de Drafbaan. Zijn optreden begint om 18:30 uur. Opwarmer ‘The Inspector Cluzo’ begint anderhalf uur daarvoor.

Om 16.00 uur is het terrein open. De organisatie verwacht drukte en roept bezoekers op om tijdig te vertrekken.

Summerstage

De optredens zijn onderdeel van Summerstage, georganiseerd door SPOT Groningen. Het is de eerste in een serie zomerconcerten op de voormalige drafbaan. Vrijdag staan Acda & De Munnik in het Stadspark, een dag daarna is er een concert van The Teskey Brothers op de Drafbaan.