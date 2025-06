Sporen en perrons weg: ook aan westzijde Hoofdstation wordt gewerkt

Het Hoofdstation is vanaf zaterdag een maand lang helemaal treinloos vanwege de grootschalige verbouwing.

Aan de oostkant wordt al ruim een maand gewerkt. Nu is ook de westkant aan de beurt. Er is daardoor geen treinverkeer mogelijk. De oude perrons en de sporen aan de westkant worden verwijderd. Dat gaat voor het nodige lawaai zorgen voor omwonenden, met name in de Badstratenbuurt.

Doorrijden

In de nieuwe situatie kunnen treinen vanaf Leeuwarden, Delfzijl en Eemshaven doorrijden in de richting van Veendam en Oost-Groningen. Reizigers hoeven dan niet meer over te stappen op het Hoofdstation.

Bussen

De komende maand zet Arriva bussen in naar Delfzijl en Eemshaven. Die doen alle tussenliggende stations aan. De trein van en naar Leeuwarden heeft Zuidhorn als begin en eindstation. Tussen het hoofdstation en Zuidhorn rijden bussen. De Stationsweg wordt in deze periode een megabushalte.

Seinen

Ondertussen wordt aan de oostzijde ook nog steeds gewerkt. Er zijn nieuwe sporen aangelegd. Ook het werk aan de perrons groeit gestaag. De seinen en overige treinbeveiliging binnenkort ook geplaatst.

De werkzaamheden aan het station duren tot en met 12 juli.