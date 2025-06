Spijker en Spelweek in Beijum zoekt vrijwilligers: ‘Anders is onvergetelijke week voor kinderen onmogelijk’

Foto: Het Trefpunt

Van 18 tot en met 22 augustus wordt voor de zeventiende keer de Spijker en Spelweek gehouden in Beijum. De organisatie van het kinderevenement is naarstig op zoek naar vrijwilligers.

De Spelweek wordt elk jaar door zo’n tweehonderd kinderen bezocht. Zij bouwen hutten en doen mee aan verschillende thema-activiteiten. De kinderen zijn de hele dag buiten, leren samenwerken en krijgen zelfs een lunch aangeboden.

De organisatie draait op meer dan vijftig vrijwilligers die meehelpen met begeleiden, opbouw, afbouw, catering of animatie. Zonder hen is deze week niet mogelijk, schrijft de organisatie in een oproep: “Wij zoeken mensen die de deelnemende kinderen willen begeleiden met het hutten bouwen; mee willen helpen bij een workshop of zelf een workshop willen geven; zelf ideeën hebben en deze willen uitvoeren!”

Vrijwilligers krijgen een vergoeding van 10 euro per dag en een week vol plezier en dankbaarheid van de kinderen. Aanmelden kan via receptie@trefpuntbeijum.nl of info@heerdenhoes.nl.