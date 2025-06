Speeltoren in Kostverloren al acht keer vernield: ‘Herstel trekt zware wissel op budget’

Foto via Speeltuincentrale Groningen

De klim- en glijtoren in de openbare speeltuin van Kostverloren is sinds de plaatsing in september 2023 al acht keer vernield. Volgens de Speeltuincentrale Groningen loopt de financiële schade inmiddels torenhoog op.

Buurtkinderen zijn erg blij met de klimtoren, die twee jaar geleden werd geplaatst naast het gebouw van Van Ostade. Maar sindsdien is de toren herhaaldelijk het doelwit van vandalisme. De kosten drukken zwaar op het onderhoudsbudget van de speeltuin, vertelt coördinator Sisca Sytema van de Speeltuincentrale Groningen:

“Recent zijn opnieuw herstelwerkzaamheden uitgevoerd, maar deze trekken inmiddels een zware wissel op het onderhoudsbudget. De exacte schadepost bedraagt op dit moment ruim 10.000 euro. De vrijwilligers van de speeltuin hopen daarom van harte dat de toren vanaf nu met respect behandeld wordt, zodat kinderen er veilig en met plezier gebruik van kunnen blijven maken. ”

De vrijwilligers achter de speeltuin vragen buurtbewoners nu extra op te letten bij de speeltuin om nieuw vandalisme te voorkomen: “De speeltuin is bedoeld als een plek waar iedereen welkom is en waar op een positieve manier met elkaar wordt omgegaan. We roepen buurtbewoners op om samen te zorgen voor deze waardevolle speelplek en verdachte situaties direct te melden bij het bestuur van Stichting van Ostade of bij de politie.”