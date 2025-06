Spechtenfamilie zit gemeente in de weg bij werkzaamheden in Pioenpark

Foto: Wesley Pechter (raadslid PvdD) via X

Een aantal voetpaden in het rosarium in het Pioenpark is sinds half mei afgesloten. Werkzaamheden zouden acht dagen duren, maar door een spechtenfamilie zijn de gele borden nog steeds niet weg.

Wesley Pechler, gemeenteraadslid voor de Partij voor de Dieren, vroeg zich vrijdag af wanneer de gemeente verder gaat met de werkzaamheden. Die zouden op 28 mei al klaar moeten zijn.

Het antwoord: spechten. Volgens de gemeente kwamen werknemers van stadsbeheer tijdens de werkzaamheden een spechtennest tegen. De ambtenaren besloten het jonge spechtengezin niet te verstoren tijdens de broed- en kraamtijd. โ€œZodra de spechten zijn uitgevlogen zullen de collega’s verder gaan met de werkzaamhedenโ€, besluit de gemeente op X.

Hoi @gem_groningen het is inmiddels 13 juni, wanneer gaan jullie verder met het rosarium in het Pioenpark? pic.twitter.com/448AV8QNY6 โ€” Wesley Pechler ๐Ÿณ๏ธโ€๐ŸŒˆ๐Ÿ‰ (@wesleypechler93) June 13, 2025