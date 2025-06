SP Groningen biedt Menzis een rotte kies aan: “Mondzorg weer in basispakket”

De Groningse SP biedt zorgverzekeraar Menzis vrijdag rond het middaguur een symbolische grote rotte kies aan. Dat doen de socialisten omdat mondzorg nog steeds buiten het basispakket valt.

Veel mensen mijden daarom de tandarts uit angst voor de kosten. Wat de SP betreft is dat onacceptabel en hoort tandartszorg altijd vergoed te worden. Fractievoorzitter Hans de Waard: “Het kan niet zo zijn dat in een rijk land als Nederland je kan zien aan het gebit van mensen of zij in armoede leven of niet.”

Geen van de zorgverzekeraars biedt vergoedingen aan voor tandartszorg in het basispakket voor mensen van boven de 18. De landelijke overheid verplicht zorgverzekeraars daar ook niet toe. De gemeente Groningen vergoedt nu wel delen van de tandartskosten voor mensen met lagere inkomens.

Hans de Waard is daar blij mee: “Het is heel goed dat mensen die het eerst niet konden betalen nu op controle kunnen en gaatjes gevuld kunnen krijgen. Het is wel heel vreemd dat een gemeente het gat moet vullen wat de zorgverzekeraar en de landelijke overheid laat vallen. We hopen dat de grote rotte kies hen aan het denken zet over de gevolgen van de keuze om tandzorg buiten het basispakket te houden.”

Het aanbieden van de rotte kies heeft te maken met de campagne voor een Nationaal Zorgfonds. Die moet een eind maken aan de commerciële zorgverzekeraars en de marktwerking in de zorg terugdringen. Hans de Waard ziet Menzis het liefst verdwijnen. “Tot het zover is, is het wat ons betreft hun plicht om mondzorg te vergoeden aan iedereen die bij hen verzekerd is.”