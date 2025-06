Smartphone op de fiets leidt tot boetes en achtervolging bij Noorderstation

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Meerdere fietsers hebben zaterdagavond een waarschuwing of bekeuring gekregen tijdens een controle op smartphonegebruik op de fiets. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

De controle vond plaats op de Noorderstationsstraat. “Ter hoogte van de Parallelweg had zich eerder een aanrijding voorgedaan”, vertelt Ten Cate. “Verschillende agenten waren op deze melding afgekomen en grepen de situatie aan om direct een controle uit te voeren. Verschillende fietsers werden bekeurd. Eén fietser dacht slim te zijn en ging er als een haas vandoor. Een agent riep: ‘staan blijven!’, maar daar dacht deze persoon anders over.”

Ten Cate vertelt dat de situatie leidde tot een achtervolging die eindigde in de Heinsiusstraat. “Daar werd de fiets gedumpt en klom de persoon over een hek. Agenten zijn de persoon daar uit het oog verloren. De fiets is in beslag genomen.” In de zaak wordt verder onderzoek gedaan.