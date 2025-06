Slootjesdag bij Biotoop: “Wat leeft er onder het wateroppervlak?”

Bij de Biotoop in Haren vindt zaterdag ‘slootjesdag’ plaats. Kinderen kunnen op deze dag kennis maken met datgene wat er onder het wateroppervlak leeft.

“Het evenement vindt plaats bij het vennetje op het terrein van De Biotoop,” laat de organisatie weten. “Volg de borden ‘open kas’ om er te komen. We organiseren deze dag samen met IVN Natuureducatie. Kinderen en hun ouders of grootouders zijn van harte welkom om met schepnetten, loeppotjes en zoekkaarten te ontdekken wat er allemaal onder het wateroppervlak leeft.” De organisatie adviseert om oude kleren en laarzen aan te trekken.

Hoewel de landelijke Slootjesdag 2025 al van 6 tot en met 8 juni plaatsvond, heeft De Biotoop ervoor gekozen om hun eigen evenement op deze specifieke zaterdag te organiseren. IVN Natuureducatie is de initiatiefnemer van Slootjesdag, met als doel het waterbewustzijn bij kinderen en hun begeleiders te vergroten en tegelijkertijd een leuke ontdekkingservaring te bieden. “Met schepnetten zoeken we naar waterdieren, die we vervolgens met loeppotjes van dichtbij bekijken. Ook gebruiken we zoekkaarten om de gevonden dieren en planten te identificeren,” legt de organisatie uit.

Slootjesdag bij De Biotoop heeft een vrije inloop en vindt plaats op zaterdag tussen 14.00 en 16.00 uur.