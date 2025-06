Slecht weer nekt Bourgondisch Bernoulli: “We richten alle ballen op Tweede Pinksterdag”

Het is op Pinksterzondag rustig op het terrein. Foto: Joris van Tweel

Bourgondisch Bernoulli heeft tot dusver te maken met tegenvallende bezoekersaantallen. Volgens organisator Pepper Events is het weer de grote spelbreker.

“Met Pinksteren was het de afgelopen jaren eigenlijk altijd mooi weer,” vertelt Sander van Pepper Events. “Maar dit jaar valt het tegen. Afgelopen vrijdag was onze eerste dag en tot nu toe zorgen regen en een stevige wind ervoor dat het hier niet enorm druk is. Ik zag echter op de weerradar dat het morgen, op Tweede Pinksterdag, beter lijkt te worden. Er wordt dan geen regen van betekenis verwacht. Hopelijk kunnen we dan een mooie inhaalslag maken en alsnog een geweldige festivaldag beleven.”

Het festival in de Korrewegwijk wordt sinds 2014 gehouden. De eerste jaren onder de naam MultiCulinair Food Festival, maar sinds enkele jaren draagt het de naam Bourgondisch Bernoulli, Food and Music Festival. Sander: “We hebben hier dit weekend achttien foodtrucks staan. Het aanbod is heel breed en gemêleerd: van vega tot vlees en van falafel tot pulled pork.” Drinken is er in de vorm van koffie, shakes, cocktails en biertjes.

Het festival is niet alleen een plek waar je kunt eten. Op het podium wordt muziek gemaakt door bands en dj’s, waardoor Bourgondisch Bernoulli ook een ideale plek is om te chillen. Bourgondisch Bernoulli begint op Pinkstermaandag om 12.00 uur. Meer informatie is te vinden op de website van het evenement.